Sosyal medyada gündem olmuştu! Beyoğlu'nda bir şüpheliye şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem olmuştu! Beyoğlu'nda bir şüpheliye şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

28.07.2022 16:28

İstanbul Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekiplerinin bir şüpheliye şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konu özelinde açıklama geldi. Açıklamada "Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tarlabaşı Mahallesi'nde dün uyuşturucu denetimleri sırasında, çekilen görüntülerde polis memurlarının bir şüpheliye küfredip, tokat atmaları yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

"TASVİP ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI"

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler esnasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla, görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada gündem olmuştu! Beyoğlu'nda bir şüpheliye şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olmuştu! Beyoğlu'nda bir şüpheliye şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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