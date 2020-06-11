BEYOĞLU'NDA DENİZE DÜŞEN ADAM KURTARILDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA DENİZE DÜŞEN ADAM KURTARILDI

Beyoğlu Karaköy Sahili'nde yürürken, başı dönüp denize düşen kişiyi vatandaşlar son anda kurtardı.

BEYOĞLU'NDA DENİZE DÜŞEN ADAM KURTARILDI, System.String[]
Beyoğlu Karaköy Sahili'nde yürürken, başı dönüp denize düşen kişiyi vatandaşlar son anda kurtardı. Sağlık ekipleri denizden çıkarılan kişi, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay, Karaköy Sahili'nde dün saat 14.45 sıralarında yaşandı. Sahilde yürüyen Kenan Kaçar(63) başı dönünce dengesini kaybederek denize düştü. Kulaç atarak su üstünde kalmayı başaran Kaçar, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bu sırada Kaçar'ı teknede çalışan Ferhat Çınar gördü ve halat attı. Çınar, Kaçar'ın tutunduğu halatı çekerek onu kurtarmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, iskeleye çıkarılan Kenan Kaçar'a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan Kaçar, hastaneye kaldırıldı.  Kaçar'ın hayatını kurtaran Ferhat Çınar, "Başı dönüp denize düştü. Bir iki kulaç attı, sonra boğulmaya başladı. Ben de halat attım. Tutundu ve yukarı çektik" dedi.

- İstanbul

Karaköy, Beyoğlu, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA DENİZE DÜŞEN ADAM KURTARILDI - Son Dakika

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