BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI
15.03.2021 10:27
Özgür EREN İSTANBUL DHABeyoğlu'nda inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Özgür EREN İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı inşaat malzemeleri deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Cadde üzerindeki itfaiye araçları nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk yaşandı.
Son Dakika İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu