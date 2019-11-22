Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Beyoğlu'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta kağıt ve plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım