Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta kağıt ve plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.