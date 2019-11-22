Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Beyoğlu'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Beyoğlu'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta kağıt ve plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Örnektepe Mahallesi, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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