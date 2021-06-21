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Beyoğlu'nda depreme hazırlık için önemli karar: Yüzlerce bina yenilenecek - Son Dakika

Beyoğlu'nda depreme hazırlık için önemli karar: Yüzlerce bina yenilenecek

21.06.2021 16:17
Beyoğlu'nda depreme hazırlık için önemli karar: Yüzlerce bina yenilenecek, System.String[]

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm alanına girmeyen bölgelerde bulunan yüzlerce riskli yapının yenilenmesi amacıyla hazırlanan Plan Notu Teklifi, Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nin ardından İBB Meclisinde de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm alanına girmeyen bölgelerde bulunan yüzlerce riskli yapının yenilenmesi amacıyla hazırlanan Plan Notu Teklifi, Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nin ardından İBB Meclisinde de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Beyoğlu'nda bulunan riskli yapıların yenilenmesi amacıyla önemli bir karar alındı. Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm kapsamına girmeyen bölgelerdeki riskli yapıların yenilenerek daha sağlıklı ve depreme dayanıklı yapılara dönüştürülmesi amacıyla mevcut imar planlarına eklenmek üzere hazırlanan Plan Notu Teklifi, 11 Aralık 2020 tarihli Beyoğlu Belediyesi (BB) Meclisinde oybirliği ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine gönderilmişti. İBB Meclisinde görüşülen teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yürürlüğe gren teklifle birlikte Dolapdere, Piyalepaşa Bulvarı, Halıcıoğlu ve Sütlüce bölgelerinde bulunan yüzlerce riskli yapının herhangi bir hak kaybına uğramadan yenilenmelerinin önü açılmış oldu. Hak sahipleri söz konusu yapıları herhangi bir kat sayısı veya metrekare kaybı olmaksızın mevcut haline göre yenileyebilecekler.

DEPREME HAZIRLIK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yürürlüğe giren Plan Notu Teklifi'nin depreme hazırlık açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "İlçe sakinlerimizin daha sağlıklı ve daha yeşil çevrede, depreme dayanıklı yapılarda yaşamalarını sağlamak amacıyla özverili çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yanı sıra şuan birçok farklı bölgede devam eden projeler var. Tüm bu çalışmaları yaparken kentsel dönüşüm alanları içerisinde olmayan riskli yapıları da görmezden gelemezdik. Dolapdere, Piyalepaşa Bulvarı, Halıcıoğlu ve Sütlüce bölgelerinde bulunan bu yapılarla ilgili hazırladığımız Plan Notu Teklifi, belediye meclisimizde kabul edilerek İBB Meclisine gönderilmişti. İBB Meclisinde de oy birliğiyle kabul edildi. Bu düzenlemeyle birlikte söz konusu riskli yapıların sahipleri, mevcut haklarından hiç bir şey kaybetmeksizin yapılarını yenileyebilecekler. Bu şeklide depreme hazırlıklı Beyoğlu'nu hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

DÖNÜŞÜM ALANINA GİRMEYEN YAPILARIN YENİLENMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI

Son dönemlerde meydana gelen depremlerin Beyoğlu'ndaki yapı stokunun bir an önce depreme dayanıklı bir şekilde yenilenmesi gerçeğini gün yüzüne çıkardığı vurgulanan teklifte, Beyoğlu'nda afet riskine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama çalışmalarında da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleme yapılması gerektiği belirtiliyordu.

BİNALARINI YENİLEMEK İSTEYEN HAK SAHİPLERİNE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Teklifte söz konusu bölgelerde depreme karşı büyük risk teşkil eden binaları, depreme dayanıklı ve çağdaş yapılar haline getirebilmek için kat maliklerinin riskli binalarını yeniden yapmaya teşvik edilmesi gerektiği de vurgulanarak "Ancak yürürlükteki planlarda düzenlenen imar hakları, plan onayından önce ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış binaların ruhsat belgesindeki fonksiyonlarından, kat adetlerinden ve/veya inşaat haklarından farklı planlandığından, kat maliklerinin hak kaybı yaşamamak adına eskimiş binalarını yenileyemedikleri görülmektedir. Bu bağlamda 2002 yılından önce ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış ve bu belgeye göre binasını inşa etmiş olan maliklerin, hak kaybı yaşamamaları için yeniden yapım durumunda imar haklarını mer'i imar planındaki değerden değil, ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesine tabi olan fonksiyonlarından, kat adetlerinden ve/veya inşaat haklarından alması sağlanacaktır" ifadelerine yer veriliyor.

-İHA-

Beyoğlu'nda depreme hazırlık için önemli karar: Yüzlerce bina yenilenecek
Beyoğlu'nda depreme hazırlık için önemli karar: Yüzlerce bina yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, geri dönüşüm, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda depreme hazırlık için önemli karar: Yüzlerce bina yenilenecek - Son Dakika


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