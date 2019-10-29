Beyoğlu'nda dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet yürüyüşü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beyoğlu'nda Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Dev Türk bayrağıyla Fetihtepe Mahallesi'nden Belediye Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar daha sonra Taksim Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Konseri ile unutulmaz bir bayram coşkusu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beyoğlu'nda coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan yürüyüş Fatih Sultan Caddesi güzergahından devam ederek Belediye Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile binlerce vatandaş katıldı.

VATANDAŞLAR BAYRAM COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI

Dev Türk bayrağıyla birlikte yürüyen vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Yürüyüşe kimi vatandaşlar balkonlarından Türk bayrağı sallayarak, kimi vatandaşlar da araçlarının kornalarına basarak destek verdi. Yürüyüşün ardından vatandaşlar Taksim Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet konserine katılarak ünlü şarkıcı Kutsi'nin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı geçirdi.

"MUHTEŞEM BİR KALABALIK VAR"

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz cumhuriyet etkinliğinde bütün hemşehrilerimizle beraberiz. Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümündeyiz gururluyuz. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Müthiş bir coşku var. Muhteşem bir kalabalık var " dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)