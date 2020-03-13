Beyoğlu'nda dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

İlçe genelindeki tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs gibi tehditleri engellemek amacıyla Beyoğlu Belediyesi bünyesinde, özel dezenfekte ekibi kuruldu.

Ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve çevresi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddeler, camiler, kütüphaneler, okullar, semt konakları, parklar, kamu binaları, iş yerleri ile spor salonları ve belediye binasında dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar dezenfekte edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi planlanıyor.