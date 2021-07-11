Beyoğlu'nda "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı anma etkinlikleri kapsamında Beyoğlu'nda fotoğraf sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi düzenlendi. Sergide Moldova asıllı ses sanatçısı Leonida Timuş, Türkçe, Boşnakça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde ağıtlar ve ilahiler söyledi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşanan acılar, o soykırıma maruz kalan fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in objektifinden gözler önüne seriliyor. Sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ve Bosna-Sancak Derneği Başkanı Hilmi Erdem de katıldı.

"Bu toprakların çocukları uyanık olacaklar"

Sergiye özellikle gençleri davet eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bosna'da yaşanan acı, bizim acımız ve biz Beyoğlu Belediyesi olarak bu sergiyi düzenlerken gençlik bunu unutmasın, bu katliamı bilsin diye bu sergiyi açıyoruz. 26 yıldır bu acı yüreğimizde. Toprak hafızadır, vatan hafızadır; bir gecede Türklerin Balkanlardan kovulma vaktinin geldiğine inananlar orada bu katliamı gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan acı yine aşağı yukarı aynı acı. Bu toprakların çocukları uyanık olacaklar. Bosna Hersek'e gittim, o acıyı yaşayan ailelerle görüşme imkanım oldu. Bütün Beyoğlu'nu, gençleri davet ediyorum; gelsinler ve yaşananları bu sergide görsünler" açıklamasında bulundu.

"Srebrenitsa Soykırımı'nı araştırdım ve saatlerce ağladım"

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde 3 dilde ilahiler ve ağıtlar söyleyen 23 yaşındaki Moldovalı ses sanatçısı Leonida Timuş, "Srebrenitsa'yla alakalı bilgiye eskiden sahip değildim. Başkanımız böyle bir etkinliğe katılacağımı söylediği zaman çok fazla araştırdım ve birkaç saatimi ağlayarak geçirdim. Çok acı ve insanlık dışı. Böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için unutmamamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL