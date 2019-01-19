Beyoğlu'nda 'Disleksi Semineri' Düzenlendi
1 saat önce
Akademi Beyoğlu disleksi ile farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için "Dislekside Tanılama Yöntem ve Kriterleri" konulu seminer düzenledi.
Akademi Beyoğlu
disleksi ile farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için "Dislekside Tanılama Yöntem ve Kriterleri" konulu seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Seher Akbaş, "Disleksi olan çocuklara doğru ve uygun desteğin verilmesi için erken teşhis çok önemli." dedi.
Akademi Beyoğlu'nda, bir tür öğrenme bozukluğu olarak da bilinen disleksi (okuma bozukluğu) ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Dislekside Tanılama Yöntem ve Kriterleri" konulu seminer düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi
ve Liv Hospital
işbirliğinde Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirilen seminer yoğun ilgi gördü. Seminere konuşmacı olarak katılan Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Seher Akbaş, Dislekside erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.
SOSYAL YAŞAMLARI ETKİLENİYOR
Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Seher Akbaş, "Bazen gelişimsel olarak pek çok alanda iyi olan çocuklar, bazı alanlarda daha fazla güçlük yaşıyorlar. Bu özellikle okuma, yazma, matematik alanında olabiliyor. Bu çocuklar dil gelişimi, başka konularla ilgili anlama kavramaları çok yerindeyken akademik becerilerde çok güçlük yaşıyorlar. Bu fark edilmediği zaman da bu çocukların akademik becerilerle ilgili sorunları artarak devam ediyor. Daha isteksiz oluyorlar. Kendine güvenleri, arkadaş ilişkileri ve sosyal yaşamları etkileniyor. Bu çocuklara uygun tanı tedavi ve yaklaşım geliştirildiğinde ise yaşıtlarını hızla yakalayıp iyi bir noktaya gelebiliyorlar. Bu nedenle disleksi olan çocuklara doğru ve uygun desteğin verilmesi için erken teşhis çok önemli." ifadelerini kullandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:36 Kaynak: DHA
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