Olay 5 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak'ta meydana gelmişti. 19 yaşındaki genç Serhat Abik kimliği belirlenemeyen birkaç kişi tarafından dövülerek yaşadığı sokağa atılmıştı. Dövülüp işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Serhat Abik'in cinayetinin faillerinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika

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