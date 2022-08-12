Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı

12.08.2022 15:48
Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı

Beyoğlu'nda dövülüp işkence edilerek öldürülen 19 yaşındaki Serhat Abik'in cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen şüpheliler yakalandı.

Beyoğlu'nda dövülüp işkence edilerek öldürülen 19 yaşındaki Serhat Abik'in cinayetinden sorumlu olduğu düşünülen şüpheliler yakalandı. Emniyette sorgulanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay 5 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak'ta meydana gelmişti. 19 yaşındaki genç Serhat Abik kimliği belirlenemeyen birkaç kişi tarafından dövülerek yaşadığı sokağa atılmıştı. Dövülüp işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Serhat Abik'in cinayetinin faillerinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yoğun incelemelerinin ardından cinayetle ilgili Hebun Y.(26), Erkan K. (22), Baran O. (22), Hasip K. (19), Adem G. (22) isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların Serhat Abik'i kendilerine olan borcu nedeniyle döverek işkence ettikleri iddia edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 20 YAŞINDAKİ SERHAT ABİK'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 20 YAŞINDAKİ SERHAT ABİK'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı
Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda öldürülüp sokağa atılan Serhat Abik cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement