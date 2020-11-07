Beyoğlu'nda drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazlarda bulundu.

Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edimesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, yanlış takanları ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenleri de uyardı.