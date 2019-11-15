Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Dünya Diyabet Günü yürüyüşü
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Beyoğlu'nda Dünya Diyabet Günü yürüyüşü

6 saat önce

Beyoğlu'nda, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Beyoğlu'nda Dünya Diyabet Günü yürüyüşü, System.String[]

Beyoğlu'nda, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Diyabet Cemiyeti'nin tertiplediği yürüyüş, tünel meydanından Galata Kulesi'ne kadar bando eşliğinde devam etti.

Burada açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak için toplandıklarını söyledi.

Amaçlarının hareket ederek kurtulmak olduğunu belirten Yıldız, "Yürüyüşe kadın, erkek, yaşlı, genç insanlar katıldı. Müzik eşliğinde yürüdük. Hareket etmek önemli bu hastalıkta. Herkesin diyabete duyarlılık göstermesini istiyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda diyabet farkındalığına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi mavi renkte ışıklandırıldı.

Beyoğlu, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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