Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Dünya Diyabet Günü yürüyüşü yapıldı
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Beyoğlu'nda Dünya Diyabet Günü yürüyüşü yapıldı

6 saat önce

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda yürüyüş düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda yürüyüş düzenlendi.

Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Diyabet Cemiyeti tarafından diyabetle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Beyoğlu Tünel Meydanı'ndaki yürüyüşte katılımcılar diyabetle ilgili bilgilendirici dövizler taşıdı.

Grup daha sonra meydandan Galata Kulesi'ne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Burada açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak için toplandıklarını söyledi.

Amaçlarının hareket ederek kurtulmak olduğunu belirten Yıldız, "Yürüyüşe kadın, erkek, yaşlı, genç insanlar katıldı. Müzik eşliğinde yürüdük. Hareket etmek önemli bu hastalıkta. Herkesin diyabete duyarlılık göstermesini istiyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda diyabet farkındalığına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi mavi renke dönüştürüldü.

Beyoğlu'nda Dünya Diyabet Günü yürüyüşü yapıldı

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:09 Kaynak: AA
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