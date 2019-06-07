Beyoğlu'nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga
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Beyoğlu'nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.
Beyoğlu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
'nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.
Saldırganlar bayılan genci cadde ortasında bırakırken kavga
anından yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.
Olay Beyoğlu'nda dün sabah 05.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; bir eğlence mekanından çıkan 5 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü. Kavga anında saldırıya uğrayan genç bayılırken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişilik grubun bir kişiyi tekme tokat dövdüğü görülüyor. Görüntülerde gencin, grubun tekmeli tokatlı saldırısına uğradığı ve kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kaçmayı başaramayan gencin dakikalarca darp edildiği görülüyor. Saldırganların aldığı darbelerle yere düşen gencin bir süre başından tekmeledikleri görülüyor. Saldırıya uğrayan genç baygınlık geçirirken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşların kavgayı ayırmayarak izledikleri görülüyor. - İSTANBUL
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