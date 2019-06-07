Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beyoğlu'nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga

26 dakika önce

Beyoğlu'nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.

Beyoğlu'nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga, System.String[]
Beyoğlu'nda eğlence çıkışı 5 kişilik grubun, bir kişiyi bayıltıncaya kadar tekme tokat dövdüğü anlar kameralar yansıdı.

Saldırganlar bayılan genci cadde ortasında bırakırken kavga anından yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.

Olay Beyoğlu'nda dün sabah 05.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; bir eğlence mekanından çıkan 5 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme tokat dövdü. Kavga anında saldırıya uğrayan genç bayılırken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişilik grubun bir kişiyi tekme tokat dövdüğü görülüyor. Görüntülerde gencin, grubun tekmeli tokatlı saldırısına uğradığı ve kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kaçmayı başaramayan gencin dakikalarca darp edildiği görülüyor. Saldırganların aldığı darbelerle yere düşen gencin bir süre başından tekmeledikleri görülüyor. Saldırıya uğrayan genç baygınlık geçirirken kavga anında yoldan geçen ticari taksi sürücüleri ve vatandaşların kavgayı ayırmayarak izledikleri görülüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
kavga, Beyoğlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafikte tartışan kadınlar yumruk yumruğa kavga etti Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak Çocukların kavgası iki aile arasında büyüdü! Kavga ettikleri ailenin evini ateşe verdiler Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:25:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda eğlence çıkışı tekme tokat kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]