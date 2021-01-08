Son dakika: Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın - Son Dakika

Son dakika: Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın
08.01.2021 14:14
Bir son dakika haberine göre Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın 13 kişiye 45 bin 97 lira ceza uygulandı Beyoğlu'nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis baskın düzenledi.
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın
13 kişiye 45 bin 97 lira ceza uygulandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza uygulandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde bit eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler içerideki 13 kişiye toplamda 45 bin 97 lira ceza uyguladı. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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