Son dakika haberleri! BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saaatte açık olan eğlence mekanına yapılan baskında içerde bulunan 25 kişiye 86 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

BEYOĞLU'nda kapalı olması gereken saaatte açık olan eğlence mekanına yapılan baskında içerde bulunan 25 kişiye 86 bin 725 lira idari para cezası uygulandı. Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde dün saat 22.10 sıralarında denetim gerçekleştirildi. Denetimde iş yerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu, kapasitesinin üstünde müşteri aldığı ve içerdeki kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. 25 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden toplam 86 bin 725 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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