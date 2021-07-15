BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINDA PARMAK KOPARAN KAVGA: KADINLAR KONUŞTU - Son Dakika

BEYOĞLU'nda bir eğlence mekanında güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopartan kadının avukatı ve o gece yanında bulunan arkadaşları açıklamalarda bulundu. Kazakistan uyruklu kadın, "Arkadaşımın kafasına vurdu, aldı içeriye soktu dövmeye başladı. Ben de polisin numarasını çevirdim 'Polisi arayacağım' diyerek telefonumu gösterdim beni de dövmeye başladılar. Arkadaşımın saçlarını tuttu, diğeri ağzını açmaya çalıştı. Ondan sonra arkadaşım ısırdı" diye konuştu.

Kazakistan uyruklu 3 kadın, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çalışanları ile 3 kadın arasında tartışma çıktı. Biri güzellik merkezinde çalışan diğeri ise iş insanı olduğunu belirten kadınların iddiasına göre tartışma eğlence mekanı çalışanlarının sözlü taciziyle başladı. Ulbossyn Malgazhdarova (33) ile eğlence mekanın çalışanları arasındaki tartışma büyüdü. Çıkan arbedede güvenlik görevlisinin parmağı Malgazhdarova tarafından ısırılarak koparıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası Türkiye'de aşçı olarak çalışan Ulbossyn Malgazhdarova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı Nebican Orhan topladığı görüntü ve bilgileri mahkemeye sunarak tutukluluğa itiraz etti. Ulbossyn Malgazhdarova'nın güzellik merkezinde çalışan 32 yaşındaki arkadaşı, 'Biz oraya eğlenmeye gittik. 'İçeri girmek için tartıştılar' diyorlar ama biz zaten içerideydik. Ben tuvalete gittim geldim benim kız arkadaşımı darp ediyorlardı. Bizi taciz ettiler, numaramızı istediler, biz kendimizi korumaya çalıştık. Ben ayırmaya çalıştım beni duvara vurdular, beni tekmelediler" dedi.

'BİRİ SAÇINI TUTTU BİRİ AĞZINI AÇTI ARKADAŞIM ONDAN SONRA ISIRDI"

Ulbossyn Malgazhdarova'nın diğer arkadaşı ise, 'Ben arkadaşlarımı çağırdım, eğlence mekanını bulmaları için dışarıda fotoğraf çekmeye çıktım. Fotoğrafını çekmeye çalışırken garson beni ittirdi 'Bir daha içeri giremezsin' dedi. Kendini müdür diye tanıtan bir kişi yanımıza oturdu, numaramızı istedi. Bizi herhalde hayat kadını sandı, biz vermedik kavga çıktı. Arkadaşımın kafasına vurdu, aldı içeriye soktu dövmeye başladı arkadaşımı. Ben de polisin numarasını çevirdim 'Polisi arayacağım' diyerek telefonumu gösterdim beni de dövmeye başladılar. Bir erkek, arkadaşımın saçlarını tuttu diğeri ağzını açmaya çalıştı ondan sonra arkadaşım ısırdı" şeklinde konuştu.

'3-4 KEZ NUMARASINI İSTEMİŞLER"

Avukat Nebican Orhan de, 'Müvekkilim içeride zaten, 3-4 kez cep telefonu numaraları istenmiş bundan dolayı sürtüşme oluyor başta. En son müvekkilim tuvalete gidince, yeniden numara istenince, burayı şikayet edeceğim deyip telefonu çıkartıyor, telefonu elinden alınıp yere atılıyor. Biri saçından tutarken müvekkilimi başka bir güvenlik görevlisi de iki elini ağzına sokuyor, bunun üzerine can havliyle parmağı ısırıyor. Biz de tutukluluğa itirazımızı yaptık ilk fırsatta tahliye edileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.