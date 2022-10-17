İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. İstiklal Caddesi ve çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Mekanda bulunan vatandaşların kimlikleri tek tek toplanarak GBT kontrolü yapıldı. Denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim - Son Dakika

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