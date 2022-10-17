İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Asayiş, Özel Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden ekipler Beyoğlu 'nda asayiş denetimleri yaptı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere, sokak aralarında bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, mekanların evraklarını kontrol etti. Ekipler, mekanlardaki kişilerin kimliklerini tek tek toplayarak GBT kontrolü yaptı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.