BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ

17.10.2022 23:48

BEYOĞLU'unda, eğlence mekanlarına yönelik olarak denetimler yapıldı.

BEYOĞLU'unda, eğlence mekanlarına yönelik olarak denetimler yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Özel Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden ekipler Beyoğlu'nda asayiş denetimleri yaptı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere, sokak aralarında bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, mekanların evraklarını kontrol etti. Ekipler, mekanlardaki kişilerin kimliklerini tek tek toplayarak GBT kontrolü yaptı.

YORUMLAR
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Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle enseledi
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
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