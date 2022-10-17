BEYOĞLU'unda, eğlence mekanlarına yönelik olarak denetimler yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Özel Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden ekipler Beyoğlu'nda asayiş denetimleri yaptı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere, sokak aralarında bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, mekanların evraklarını kontrol etti. Ekipler, mekanlardaki kişilerin kimliklerini tek tek toplayarak GBT kontrolü yaptı.
Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINDA ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika