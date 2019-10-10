Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

28 dakika önce

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulunduİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Evlerinin çatı arasına gizlenmiş bir çanta gören ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çantanın incelenmesi için terörle mücadele ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Çantada yapılan ilk incelemede eldiven, maske ve basınç tesirli el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin bir eylemde kullanılmak üzere saklandığı belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Örnektepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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