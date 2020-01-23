BEYOĞLU'NDA EL YAPIMI PATLAYICI ATAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA EL YAPIMI PATLAYICI ATAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA EL YAPIMI PATLAYICI ATAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ BEYOĞLU'nda gece saatlerinde yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atması güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA EL YAPIMI PATLAYICI ATAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ BEYOĞLU'nda gece saatlerinde yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atması güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP nedeniyle sokağı duman kapladı.

Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak'ta yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin önce sokak üzerinde keşif yaptığı daha sonra da bir eve el yapımı patlayıcı attıkları görülüyor. Patlayıcıyı atan iki kişi hızla olay yerinden kaçarken EYP bir süre sonra patlıyor. Ortalığı duman kaplıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokak üzerinde keşif yapan iki kişi

-Bir süre sonra geri gelmeleri ve binaya EYP atmaları

-Patlayıcı atan iki kişinin hızla olay yerinden kaçması

-El yapımı patlayıcının patlaması ve ortalığın beyaz bir dumana bürünmesi

-Genel ve detaylar


Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:39 Kaynak: DHA
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