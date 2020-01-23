Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada - Son Dakika

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Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada
6 saat önce
Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ BEYOĞLU'nda gece saatlerinde yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atması güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ BEYOĞLU'nda gece saatlerinde yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atması güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP nedeniyle sokağı duman kapladı.
Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak'ta yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin önce sokak üzerinde keşif yaptığı daha sonra da bir eve el yapımı patlayıcı attıkları görülüyor. Patlayıcıyı atan iki kişi hızla olay yerinden kaçarken EYP bir süre sonra patlıyor. Ortalığı duman kaplıyor.
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