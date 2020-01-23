Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı ile saldırı anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı ile saldırı anları kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı ile saldırı anları kamerada

6 saat önce

Beyoğlu'nda gece iki kişinin el yapımı patlayıcı ile saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı ile saldırı anları kamerada, System.String[]

Beyoğlu'nda gece iki kişinin el yapımı patlayıcı ile saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Beyoğlu'nda gece 02.00 sıralarında Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak ile Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokaklarda patlama meydana gelmiş, patlamaya el yapımı patlayıcıların neden olduğu belirlenmişti.


El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokağa gelen iki kişi, önce bir süre keşif yapıyor. Zanlılar daha sonra hedefteki apartmana el yapımı patlayıcı atıyor. İki zanlı koşarak olay yerinden kaçarken, büyük bir gürültü ile patlama yaşanıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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