Beyoğlu'nda Emekli Büyükelçinin Evinden Çalınan Tablo Sahtesiyle Satılmaya Çalışıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Emekli Büyükelçinin Evinden Çalınan Tablo Sahtesiyle Satılmaya Çalışıldı

Son Güncelleme: 15.08.2023 13:05

Beyoğlu'nda bir emekli büyükelçinin evinden çalınan tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, tablonun sahibi olan büyükelçinin kızı olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, tablonun bir antika dükkanında müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Şüpheli, tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına vermiş ve müzayedeyle satmaya çalışmıştır. Şüpheli, adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, büyükelçinin kızı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı sanat eseri tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

MÜZAYEDEDE SATMAYA ÇALIŞMIŞ

Yapılan incelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.

Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.

Şüpheli P.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Emekli Büyükelçinin Evinden Çalınan Tablo Sahtesiyle Satılmaya Çalışıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Emekli Büyükelçinin Evinden Çalınan Tablo Sahtesiyle Satılmaya Çalışıldı - Son Dakika
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