BEYOĞLU'NDA EMEKLİ MAAŞINI ÇEKEN YAŞLI ADAMA GASP DEHŞETİ - Son Dakika

BEYOĞLU'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adam, şüpheli iki kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. Yaşlı adamın 2 bin 660 lirasını çalan iki şüpheli kaçarken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Mehmet Palgın, caddedeki bankadan emekli maaşını çekerek yürümeye başladı. Bir süre yürüyen Palgın'ı iki kişi takip etmeye başladı. Şüphelilerden biri Palgın'a çarparak yere düşürdü. Yaşlı adamın yere düşmesini fırsat bilen ikinci şüpheli ise yaşlı adamın cebinde bulunan 2 bin 660 lirayı alarak kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan Palgın, yaşadığı paniği atlattıktan sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gasp edilen yaşlı adamdan şüphelilerin eşkalini aldı. Palgın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürke, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ARKAMDAN GELİP TAKİP ETMİŞLER BENİ"

Şüpheli iki kişi tarafından gasp edildiğini belirten 72 yaşındaki Mehmet Palgın, "Adamlardan biri bana vurdu, yere düşürdüler. Cebimdeki 2 bin 660 lirayı alıp kaçtılar. Arkamdan geldiler, iki kişiydiler. Ben zaten yaşlıyım, ayağıma taş gelse, dokunsalar düşerim. Bankadan çıkmıştım, beni takip etmişler. Çevrede kimse yoktu kimse bir şey yapamadı?? dedi.

YAŞLI ADAMIN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA

Yaşlı adamın gasp edilmesinin ardından yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonuna sarılan yaşlı adamın polisi arayarak yardım istedi görülüyor.