Beyoğlu'nda emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Beyoğlu'nda emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
BEYOĞLU'nda bir kadının yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
BEYOĞLU'nda bir kadının yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 65 yaşında olan Osman A. silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Osman A. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elmas F. isimli yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Elmas F. ile Osman A.'nın caddede karşılaşarak tartışmaya başladığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. silahını çıkararak Elmas F.'te ateş açıyor. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:26 Kaynak: DHA
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