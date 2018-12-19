Beyoğlu'nda En Uzun Gece Anahit Sahne'de!

21 Aralık akşamı Altyazı Sinema Dergisi yılın en iyi filmlerini, okuyucularıyla buluştuğu özel bir gecede açıklıyor.

Anahit Sahne, Aralık ayı performansları geçtiğimiz hafta 14 Aralık Cuma akşamı Sedef Sebüktekin ve Can Ozan ikilisi ve 15 Aralık Cumartesi akşamı Sanatatak'ın düzenlediği Neşet Edenler konseri ile devam etti. Anahit Sahne'de ilk kez c¸ıkan ?Sedef Sebu¨ktekin ve ?Can Ozan ikilisinin kendi şarkıları ve aranjmanlarına dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik ettiler. Genc¸ kus¸ak sanatc¸ılar, Anahit Sahne'de hem romantik hem de dinamik bir gece yaşattılar.

ANAHİT SAHNE'DE SANATATAK FARKIYLA NEŞET ERTAŞ ANMASI!

15 Aralık Cumartesi akşamı Sanatatak'ın düzenlediği Neşet Edenler konseri ise şimdiden Anahit Sahne'nin unutulmaz gecelerinden biri olarak tarihe geçti. Gecenin onur konuğu Erkut Özkan, konser afişinde Neşet Ertaş'ın çaldığı sazın tıpkıyapımı sazıyla sahne aldı. Şevki Usta tarafından özel olarak üretilen saz konserden bir gün önce Erkut Özkan'a teslim edildi. Özkan'ın sazıyla başlayan gecede, hip hop, caz, rock gibi farklı müzikal deneyimlerin temsilcileri Ağaçkakan, Debdebe, Ceyda Köybaşıoğlu, Cümbüş Cemaat, Congulus ve Farazi V Kayra, Bozkır Band'in ev sahipliğinde sahne aldı. Neşet Edenler konseri tıpkı 6 yıl önce haz ve eleştiriyi birleştirmek için kurulan Sanatatak'ta olduğu gibi bu kez haz ve müziği Anahit Sahne'de buluşturdu. Sanatatak ve Anahit'in misafirleri klasikten deneysele uzanan, unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı.