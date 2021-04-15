Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor

15.04.2021 13:05

Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor Beyoğlu'nda hayata geçirilen 'Engel Yok Spor Var' projesi ile engelli vatandaşlara özel spor eğitimleri veriliyor.

Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor

İSTANBUL - Beyoğlu'nda hayata geçirilen 'Engel Yok Spor Var' projesi ile engelli vatandaşlara özel spor eğitimleri veriliyor.

Beyoğlu'nda engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarını ve fiziksel aktivitelerini doğru şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla 'Engel Yok Spor Var' projesi hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi ve Haliç Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile jimnastik, pilates, step aerobik ve beceri koordinasyonu branşlarında engelli vatandaşlara özel spor eğitimleri veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan vatandaşlar, aktif ve formda bireyler olarak yaşamlarına devam ediyor. Spor eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar kursiyer.beyoglu.bel.tr adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

"Bu çalışmayı ileriki dönem de daha da genişleteceğiz"

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menşure Aydın projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Haliç Üniversitesi olarak Beyoğlu Belediyesi ile ortaklaşa engelliler için fiziksel aktivite programı yapıyoruz. Buradaki çocukların çoğu otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar. Birçoğunda çok farklı özellikleri var. Burada ailelerle iletişim çok önemli. Ailelerle işbirliği yapılması gerekiyor. Ailenin çocuklar hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Beyoğlu Belediyesiyle yaptığımız bu çalışmayı ileriki dönem de daha da genişleteceğiz. Özellikle açık alanları da kullanmak istiyoruz. Ailelerle beraber Beyoğlu Belediyesine bağlı sınırlar içerisindeki çocuk parklarını, oyun parklarını, mahalle bahçelerini aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok verimli sonuçlar elde ediyoruz"

Kursa katılan Sude Yaren'in annesi Semra Coşkun da kursun çocukların gelişimine önemli katkıda bulunduğunu belirterek, "Davranışlarda, dikkat ve algı da farkındalık oluşturulması çok faydası oluyor. Özellikle hiperaktif olan çocuklarımızın enerjilerini atmalarında çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız'a böyle bir proje yaptığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursa katılan Kardelen'in annesi Fatma İnal ise, "Kardelen buraya geldiğinde birçok şeyi yapamıyordu. Şuan baya iyi durumda. Yapamadığı şeyleri şuan yapabiliyor. Başkaları da gelip bu imkandan yararlanabilirler. Çünkü çok güzel" şeklinde konuştu.

Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor
Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor

Beyoğlu Belediyesi, Haliç Üniversitesi, Engelli, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda engeller sporla kalkıyor - Son Dakika


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