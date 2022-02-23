Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası

23.02.2022 11:58

Beyoğlu'nda boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdıran sanık Mahir Arslan, yargılandığı davada 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdıran sanık Mahir Arslan, yargılandığı davada 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda 5 yıl önce boşandığı eşi Nermin Uzun'u takip ettikten sonra sokak ortasında kurşun yağdıran tutuklu sanık Mahir Arslan'ın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki Nermin Uzun ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mahir Arslan ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Nermin Uzun, "Evlendiğim günden bu güne kadar yaşadığım her şeyin bedelini ödedim. Vermiş olacağınız karar, çocuklarımla bugünden sonra yaşayacağımız hayatı etkiliyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Sanık Mahir Arslan ise davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözünde, "Keşke olmasaydı. Oldu, yapacak bir şey yok. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mahir Arslan'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2021'de müşteki Nermin Uzun'un ikametinin önünde bulunan şüpheli Mahir Arslan'ın silahla, öldürme kastı ile müştekiye birden fazla kez ateş ettiği anlatıldı. Müştekinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiyi öldürmeyi planladığı ve bununla ilgili öncesinde tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Mahir Arslan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İrem Demir - Sema Demir/ İHA)

Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası
Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası
Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası
Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası
Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası
Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası

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BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS BEYOĞLU'NDA ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahir Arslan, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda eşine kurşun yağdıran sanığa hapis cezası - Son Dakika


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