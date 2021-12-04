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Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanığın davasına ATK raporu geldi - Son Dakika

Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanığın davasına ATK raporu geldi

04.12.2021 10:02
Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanığın davasına ATK raporu geldi

Beyoğlu'nda, boşandığı eşi Nermin Uzun'a sokak ortasında kurşun yağdıran sanık Mahir Arslan'ın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, Uzun'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

Beyoğlu'nda, boşandığı eşi Nermin Uzun'a sokak ortasında kurşun yağdıran sanık Mahir Arslan'ın 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, Uzun'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

Beyoğlu'nda 4 yıl önce boşandığı eşi Nermin Uzun'u takip ettikten sonra sokak ortasında kurşun yağdıran tutuklu sanık Mahir Arslan'ın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Uzun'un sağlık durumuna ilişkin rapor dava dosyasına girdi.

Dosyaya gönderilen, 22 Kasım tarihli ATK raporunda, Nermin Uzun'un sol meme üzerinde, sol kürek kemiği skapula altında mermi giriş çıkışıyla uyumlu lezyonlar, karaciğer seviyesinde mermi giriş çıkışıyla uyumlu lezyonlar, sol gözde ödem ve ekimoz izlendiği belirtildi. Raporda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde meydana gelen yaralanmanın hayati tehlike oluşturduğu ve yaralanan Uzun'un yoğun bakıma sevk edildiği kaydedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2021'de müşteki Nermin Uzun'un ikametinin önünde bulunan şüpheli Mahir Arslan'ın silahla, öldürme kastı ile müştekiye birden fazla kez ateş ettiği anlatıldı. Müştekinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiyi öldürmeyi planladığı ve bununla ilgili öncesinde tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Mahir Arslan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Mahir Arslan, Beyoğlu, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanığın davasına ATK raporu geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanığın davasına ATK raporu geldi - Son Dakika
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