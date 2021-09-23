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Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanık hakim karşısında - Son Dakika

Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanık hakim karşısında

23.09.2021 13:14
Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanık hakim karşısında, System.String[]

Beyoğlu'nda, boşandığı eşi Nermin Uzun'a sokak ortasında kurşun yağdıran sanık Mahir Arslan, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Beyoğlu'nda, boşandığı eşi Nermin Uzun'a sokak ortasında kurşun yağdıran sanık Mahir Arslan, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Olay sırasında kendini kaybettiğini söyleyen sanık, "Ne olduğunu ve kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Suç işledim, sıkıntı yok benim için tutuklu kalmakla ilgili" dedi.

Beyoğlu'nda 4 yıl önce boşandığı eşi Nermin Uzun'u takip ettikten sonra sokak ortasında kurşun yağdıran tutuklu sanık Mahir Arslan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mahir Arslan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"İSTANBUL'DA SOKAKLARDA YAŞADIK"

Müşteki Nermin Uzun ile 2017 yılında boşandığını belirten tutuklu sanık Mahir Arslan savunmasında, "Oğlum, askerden geldiğinde borçlarım nedeniyle eve haciz gelmemesi için eşim ile anlaşmalı olarak boşanmamız gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim ve anlaşmalı olarak boşandım ancak boşanmamızın ertesi günü gidip dini nikah kıyarak, birlikte yaşamaya devam ettik. Sonrasında eşim ile aramda problemler olmaya başladı. Benden habersiz evi kiraya verdiler, evden kovdular. Elazığ'a gittim, 2 yıl orada kaldım. Döndüğümde, İstanbul'da sokaklarda yaşadım ancak ben dönünce barıştık. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'nda yine aramız bozuldu ve neden olduğunu bilmiyorum. Eşim ile oğlum tatile gidip geldikten sonra aramız bozuldu" ifadelerini kullandı.

"O KİŞİNİN EŞİMİN YANAĞINDAN MAKAS ALDIĞINI GÖRDÜM"

Pandemi döneminde işten çıkarıldığını söyleyen sanık, "Eşim, çalışıp eve para getirmememden yakındı. Tartıştıktan sonra polisi arayacağını söyledi, bende nezarethaneye girmemek için evden ayrıldım. O zamandan olay tarihine kadar sokaklarda yaşadım, bu da benim psikolojimi bozdu. Olaydan bir gün önce eşimin Kasımpaşa'da Özcan isimli biriyle buluştuğunu ve o kişinin eşimin yanağından makas aldığını gördüm. Taksiye binecekleri esnada yanlarına gittim ve hep birlikte Özcan'ın işyerine gittik. Müşteki, Özcan ile arasında bir şey olmadığına dair beni ikna etmeye çalıştı. Yakasındaki iğneyi Özcan'ın aldığını söyledi" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanık Arslan savunmasında, "Akşam, Gürkan A. ve Murat S. ile buluştum. Uyuşturucu madde ile silah verip, 'git namusunu temizle' dediler. Ertesi gün müştekiyi takip ettim. Dükkanına doğru yola çıktığını gördüm. Bir gün önce yaşadığım olayı sanki tekrar yaşadım ve kendimi kaybettim, ondan sonra ateş ettim. Ne olduğunu ve kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Suç işledim, sıkıntı yok benim için tutuklu kalmakla ilgili" diye belirtti.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporunda, müşteki Nermin Uzun'un yaralanmasının hayati tehlike oluşturduğunun belirtildiğini söyledi.

"MÜŞTEKİYİ TEHDİT ETTİĞİNİ GÖRMEDİM ANCAK MAHALLEDE BU TÜR ŞEYLER KONUŞULUYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Musa Peçe, "O gün işyerinden çıktığım sırada sanık, müştekiye bir el ateş etti. Müdahale etmek istedim ancak sanığın elinde silah olduğu için müdahale edemedim. Sanık gidince, müştekinin yanına gidebildim. Üst katımızda bulunan hemşireyi müdahale etmesi için çağırdım. Sanığın olaydan önce müştekiyi tehdit ettiğini görmedim ancak mahallede bu tür şeyler konuşuluyordu. Müştekinin kendi işyeri var, çocuklarının yanında görüyordum, yanında yabancı bir erkek görmedim" ifadelerini kullandı.

Eksik hususların giderilmesini isteyen duruşma savcısı, mevcut delil durumu nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mahir Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2021'de müşteki Nermin Uzun'un ikametinin önünde bulunan şüpheli Mahir Arslan'ın silahla, öldürme kastı ile müştekiye birden fazla kez ateş ettiği anlatıldı. Müştekinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiyi öldürmeyi planladığı ve bununla ilgili öncesinde tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Mahir Arslan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanık hakim karşısında

Mahir Arslan, İstanbul, Beyoğlu, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda eski eşine kurşun yağdıran sanık hakim karşısında - Son Dakika


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