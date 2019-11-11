Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME

BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME

7 saat önce

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin bulunduğu binada polisin incelemesi sürüyor.

BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME, System.String[]

İstanbul DHA - Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin bulunduğu binada polisin incelemesi sürüyor.

Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier,

Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında ölü bulundu. Le Mesurier'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin yer aldığı binada ise polisin incelemesi devam ediyor. Sokak sakinleri gece 03.00 sıralarında tartışma sesleri duyulduğunu söyledi. Le Mesurier'in bir kadın ile tartıştığını söyleyen sokak sakinleri sonrasında ise olayın gerçekleştiğini ifade ettiler.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Sokak sakini ile röp


İstanbul, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:31 Kaynak: DHA
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