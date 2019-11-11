BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME

Suriye 'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier,

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