Beyoğlu'nda esnaf "sac levha"ya takıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda esnaf "sac levha"ya takıldı

02.12.2020 11:56
Beyoğlu'nda esnaf

KARAKÖY'de bulunan 450 yıllık Pir Mehmet Çeşmesi yapılan restorasyon sonrası açılmayı bekliyor.

KARAKÖY'de bulunan 450 yıllık Pir Mehmet Çeşmesi yapılan restorasyon sonrası açılmayı bekliyor. Geçen yıl bir bölümü levye ve balyozlarla yıkılan çeşmede başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Çeşmede yapılan restorasyon çalışması nedeniyle sokağın bir bölümünün sac levhalarla kapatılması yolu daraltınca esnaf zor duruma düştü. Her gün arabalarını saclara çarpan esnaf isyan etti. Esnaf, çalışmaların biran önce bitirilerek çeşmenin açılmasını bekliyor.

Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi açılmayı bekliyor. Geçen yıl duvarlarının bir bölümü levye ve balyozlarla yıkılan tarihi çeşmede restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yavaş ilerlediğini ve bir aydır da  kimsenin gelmediğini belirten esnaf, restorasyon çalışması nedeniyle yolun daraltıldığını, araçların dönemediği için sac levhalara çarptıklarını belirtti. Sıkıntı yaşadıklarını söyleyen esnaf, restorasyon çalışmalarının bir an önce bitirilerek saç paravanların kaldırılmasını istiyor.

BURADA HER GÜN BU SIKINTI YAŞANIYOR

Esnaf Gürkan Akkaya, "Bu sıkıntı burada her gün yaşanıyor. Burası aylardır böyle. Restorasyon bitti mi bitmedi mi bilmiyoruz. Araçlar buradan dönemediği için her gün kalıyor. Biz de dönemiyoruz. Tamponunu kıranlar, sac levhaya çarpıp yamultanlar her gün bu çileyi çekiyoruz. Kaç haftadır gelen de yok. Çalışma bitti mi bitmedi mi onu da bilmiyoruz" dedi.Recep Erzurumlu ise "Yapılan çalışma ile yolu daralttılar. Bunun için araçlar geçemiyor. Burada araçlar sıkışıyor. Bu yüzden bir sürü kavgalar oluyor. Yetkililerden buna artık bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu çalışma bir türlü bitmiyor. Etrafı örtülü öylece duruyor" diye konuştu.

"BURANIN SORUMLUSU KİM İSE GELSİN BİZE BİR ÇÖZÜM BULSUN"

Abdülmecit Ayördü ise "Şu anda burada hiçbir çalışma yok. Burası Karaköy'ün merkezi. Barakaları kurdular bıraktılar. Burada kimse iş yapamıyor. Buraya ne kamyon ne minibüs girebiliyor. Buradan hiçbir araç dönemiyor. Araçlara çok büyük hasarlar veriliyor. Burası Pir Mehmet Çeşmesi. Burayı basite aldıkları için ne başladılar ne bitirebiliyorlar. Gelsinler bu işe bir çözüm bulsunlar" diye isyan etti.


Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı
Beyoğlu'nda esnaf sac levha ya takıldı

Restorasyon, Karaköy, Kamera, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda esnaf 'sac levha'ya takıldı - Son Dakika


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