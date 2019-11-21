Beyoğlu'nda Ev Dekorasyon Tasarım günleri

Ev dekorasyonu alanındaki mobilya markaları ve tasarımcıları Beyoğlu'nda buluşturan etkinliğin açılışı, tasarımcılar tarafından dekore edilen tarihi nostaljik tramvayın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği özel seferle yapıldı.



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dekore edilen nostaljik tramvaydan vatandaşları selamladı. Yıldız ayrıca, dekore edilen tramvay ile fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için fotoğraf çekti.



Beyoğlu açısından etkinliğin önemine değinen Haydar Ali Yıldız, "Medeniyetimiz her şeyden önce zarafete, inceliğe, tezyinata önem veren bir anlayış. Beyoğlu sanatın ve kültürün merkezi ve bu farkındalığı oluşturmak ve insanlara o iç dizaynın, evin içerisindeki dizaynın, süslemenin insan ruhuna olan etkisini ve pozitif yöndeki katkısına bir katkı sunmak istedik. Bu anlamda bir festival düzenledik ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



21-24 Kasım tarihleri arasında Tomtom Sokak'ta devam edecek etkinlikte ziyaretçiler, dekorasyon, mobilya ve ev tasarımlarındaki yeni çalışmaları görebilecek.