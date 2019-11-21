Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Ev Dekorasyon Tasarım günleri
Son Dakika Magazin Beyoğlu'nda Ev Dekorasyon Tasarım günleri - Son Dakika Magazin

Beyoğlu'nda Ev Dekorasyon Tasarım günleri

6 saat önce

Ev dekorasyonu alanındaki mobilya markaları ve tasarımcıları Beyoğlu'nda buluşturan etkinliğin açılışı, tasarımcılar tarafından dekore edilen tarihi nostaljik tramvayın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği özel seferle yapıldı.

Beyoğlu'nda Ev Dekorasyon Tasarım günleri, System.String[]

Ev dekorasyonu alanındaki mobilya markaları ve tasarımcıları Beyoğlu'nda buluşturan etkinliğin açılışı, tasarımcılar tarafından dekore edilen tarihi nostaljik tramvayın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği özel seferle yapıldı.


Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dekore edilen nostaljik tramvaydan vatandaşları selamladı.  Yıldız ayrıca, dekore edilen tramvay ile fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için fotoğraf çekti.


Beyoğlu açısından etkinliğin önemine değinen Haydar Ali Yıldız, "Medeniyetimiz her şeyden önce zarafete, inceliğe, tezyinata önem veren bir anlayış. Beyoğlu sanatın ve kültürün merkezi ve bu farkındalığı oluşturmak ve insanlara o iç dizaynın, evin içerisindeki dizaynın, süslemenin insan ruhuna olan etkisini ve pozitif yöndeki katkısına bir katkı sunmak istedik. Bu anlamda bir festival düzenledik ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.


21-24 Kasım tarihleri arasında Tomtom Sokak'ta devam edecek etkinlikte ziyaretçiler, dekorasyon, mobilya ve ev tasarımlarındaki yeni çalışmaları görebilecek.

Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar Rihanna bikinili fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:22:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Ev Dekorasyon Tasarım günleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]