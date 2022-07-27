BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI - Son Dakika
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI

27.07.2022 13:53
BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI

BEYOĞLU'nda, ev sahibi, evine giren eli bıçaklı hırsızı pencereden kaçmak üzereyken ensesinden yakaladı.

BEYOĞLU'nda, ev sahibi, evine giren eli bıçaklı hırsızı pencereden kaçmak üzereyken ensesinden yakaladı. Ev sahibi, pervazda asılı kalan hırsızı 15 dakika boyunca ensesinden tutarak polisin gelmesini bekledi.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta meydana geldiği öğrenilen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yasin Ekin, pencere açık şekilde evinin salonundaki koltukta uyurken koridordan gelen sese uyandı. Eşinin kalkmış olabileceğini düşünerek seslenen Ekin, cevap gelmeyince koridora doğru yöneldi. Ev sahibi Yasin Ekin, koridora gelince eşi yerine elinde bıçakla bekleyen hırsızlık şüphelisiyle yüz yüze geldi. Odasında uyuyan eşinin uyanıp hırsızla karşılaşabileceğini düşünen Ekin, can havliyle şüphelinin üzerine atladı. Ev sahibi, hırsızlık şüphelisinin bıçak tutan elini tutarken, aralarında arbede yaşandı. Koridorda başlayan boğuşma salona taşınırken, şüpheli kısa süreliğine ev sahibinin elinden kurtularak açık pencereden kaçmaya çalıştı. Hemen arkasından koşan Yasin Ekin, 2'nci kattan arka sokağa atlamaya çalışan şüpheliyi ensesinden yakaladı. Ev sahibi, pencere pervazında asılı kalan şüpheliyi polis gelene yaklaşık 15 dakika boyunca o şekilde tuttu. Ekin, polisin gelmesinin ardından hırsızlık şüphelisini serbest bıraktı. Şüpheli, eve girmek için kullandığı pencere demirlerine tutunarak aşağı indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

POLİS GELENE KADAR 15 DAKİKA ENSESİNDEN TUTTUEv sahibi Yasin Ekin, olayın yaşandığı sabah çok sıcak olduğu için pencereyi açıp salonda televizyon izlerken uyuya kaldığını belirterek "Sabah saat 6 gibi bir ses duydum. Ayağa kalktım, koridorda birisini gördüm. Elinde bıçak bekliyordu, onunla karşılaştım. Üstüne doğru koşup elini tuttum. Bir arbede yaşandı. Salona doğru geldik, kaçmaya çalıştı. Camdan atlamaya çalışırken ensesinden tuttum, bırakmadım. Camdan atlamak istedi, ben bırakmadım. Komşular polisi aramışlar. Polisin gelmesi bir 10-15 dakika sürdü. Kaçmak istedi, 'bırak gideyim', dedi. Ben de dedim ki 'Elindeki bıçağı bırak, git'. Bıçağı bırakmayınca ben de onu bırakmadım. Öyle kaldık. Polis gelinceye kadar 15 dakika öyle bekledik. Hapisten yeni çıkmış. Hapisten çıkıp buraya gelmiş. Şu an tutuklu" diye konuştu.

EŞİ ŞÜPHELİYLE KARŞILAŞMASIN DİYE ÜZERİNE ATLADI

Odasında uyuyan eşinin hırsızlık şüphelisiyle karşılaşabileceği düşüncesiyle üzerine atladığını ifade eden Ekin, "Elim kesildi, ben de yara aldım bıçağı tuttuğum için. Ama o anın sıcaklığıyla düşünemiyorsun. Direkt üstüne atladım, evde eşim de vardı" dedi.

- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar İstanbul'da dehşet anları kamerada: Önce vurdular sonra kavga edip kaçtılar Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement