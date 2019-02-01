Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Ev Yangını - İstanbul

Beyoğlu'nda Ev Yangını - İstanbul

1 saat önce

- İtfaiye ekiplerinin evde bulunanaları kurtarması İSTANBUL - Beyoğlu ilçesinde bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

- İtfaiye ekiplerinin evde bulunanaları kurtarması İSTANBUL - Beyoğlu ilçesinde bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:11 Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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