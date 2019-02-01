Beyoğlu'nda Ev Yangını - İstanbul

- İtfaiye ekiplerinin evde bulunanaları kurtarması İSTANBUL - Beyoğlu ilçesinde bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

- İtfaiye ekiplerinin evde bulunanaları kurtarması İSTANBUL - Beyoğlu ilçesinde bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

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