Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil - Son Dakika

Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil

Beyoğlu'nda vatandaşların evde spor yapması için spor malzemesi dağıtıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgını günlerinde vatandaşların evde sağlıklarını koruması için spor malzemeleri dağıtıldı.

Beyoğlu'da yeni tip korona virüse(Kovid-19) karşı evde durarak mücadele eden vatandaşların sağlıklarını korumak için spor malzemeleri dağıtıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dağıtımdan Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları'nda bulunan spor salonlarına üye olan vatandaşlar yararlandı. Vatandaşlara evde kullanabilecekleri step tahtası, pilates topu ve mat gibi spor malzemeleri kapılarının önünden verildi. Ayrıca kapının önünden sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlara aldıkları malzemelerle yapabilecekleri çeşitli spor hareketleri gösterildi. Vatandaşlar ise belediyenin bu hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

"Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

3-4 haftadır spor yapamadığı için yataktan kalkarken zorlandığını ancak gelen malzemelerle spor yapıp rahatlayacağını ifade eden Nesrin Yücetaş, " Evde sürekli hareketsizdik. Normalde haftanın iki günü spor yapıyorduk. Ondan şu anda mustaribiz. Evimizde böyle bir imkan sağladığı için Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce şu virüs ülkemizi terk eder. Bütün dünyayı terk eder. Herkesin normal hayatına devam etmesini yüce Allah'tan diliyorum. Bende boyun fıtığı, bel fıtığı var. 3-4 haftadır spor yapamadığım için yataktan kalkarken bayağı zorlanıyordum. Şimdi evde yaparak çok rahat edeceğim" diye konuştu.

"Evde kendim yapmaya çalışıyordum. Şimdi daha iyi"

Gelen spor malzemeleriyle spor için motive olacağını belirten iki çocuk annesi Yeliz İnce, " Bu sıkıntılı günlerde evde de spora devam edilebilir. Böyle bir imkan sunmuş belediyemiz. Hocalarımız da bize getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Zaten evde yapıyordum ama bunlarla daha motive olacağım. Bütün aletlerim elimde olmuş olacak. Step tahtam yoktu, matım yoktu. Topum vardı sadece. Evde kendim yapmaya çalışıyordum. Şimdi daha iyi. Çocuğum bile motive oldu. O bile sevindi mutlu oldu" dedi.

"Evde kal sporla sağlıklı kal"

Şu anda 50 kursiyere malzeme dağıtımı yapıldığını ve dağıtımın devam edeceğini söyleyen Beyoğlu Belediyesi Bayan Sporları Koordinatörü Esin Eskicioğlu, " Daha önce biz üyelerimle salonlarımızda bu sporu yapıyorduk. Birçok hareketi zaten biliyorlar. Burada da onlara küçük küçük yaptığımız hareketleri tekrar ettik. Bundan sonra getirdiğimiz malzemelerle haftanın en az 3 günü evlerinde yarım saat olmak üzere spor yapmaya devam edecekler. Malzemelerimiz dezenfekte edilip getirildi. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bu hizmeti salonlarımıza gelen bayanlarımıza sunduk. Şu ana kadar 50 kursiyerimize malzeme dağıtımı yaptık. Bunu daha da devam ettireceğiz ileriki günlerde. Evde kaldığımız bu süreçte spor yapmaya devam edelim. 'Evde kal sporla sağlıklı kal' diyoruz" şeklinde konuştu.