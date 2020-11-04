(Beyoğlu'nda binada çıkan yangında aydınlatma direğinden kayarak kaçtı - Son Dakika

BEYOĞLU'nda bir binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan kişi aydınlatma direğine tutunup, kayarak kurtuldu. Üst katta oturan yabancı uyruklu iki kadın da yalın ayak dışarı kaçtı. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, yanıkları olan yabancı uyruklu iki kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarlabaşı, Tek Kuyulu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Üst katta yaşayan yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, aşağıya kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Hafif yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

- İstanbul