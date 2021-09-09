Beyoğlu'nda evi imalatheneye çevirdiler; 260 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Beyoğlu'nda evi imalatheneye çevirdiler; 260 şişe sahte içki ele geçirildi
09.09.2021 13:21
BEYOĞLU'nda sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi.
BEYOĞLU'nda sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi. Pakistan
uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yenişehir Mahallesi Koçyiğit Sokakta bulunan bir evde yabancı uyrukluların sahte içki imal ettiği ihbarını aldı. Nöbetçi savcıdan izin alan ekipler gece saat 01.30 sıralarında adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda ünlü markaların etiketleri basılan 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi. Baskın sırasında evde bulunan Pakistan uyruklu F.H ve M.S gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen sahte içkiler imha merkezine gönderildi.
- İstanbul
Son Dakika 14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı 13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti 13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu 13:39 Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti 12:57 Kahveyi acı yaptığı için karısını öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet verildi 12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı