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Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi - Son Dakika

Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi

18.06.2021 09:31

Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evde sinir krizi geçirerek camı çerçeveyi indirdi.

Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evde sinir krizi geçirerek camı çerçeveyi indirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından kontrol altına alınan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir sebeple sinir krizi geçirerek evde camı çerçeveyi indirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsın evinin kapısını kırarak daireye girdi. Ekiplerin yerde yarı baygın şekilde bulduğu şahsa müdahale için sağlık ekipleri çağrıldı. Evdeki eşyaları kırıp dökerek kendine de zarar veren adama sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Bileğinde kesikler oluşan şahıs tedavisi yapılmak üzere Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi
Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi
Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi
Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi

Sıraselviler, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda evinde sinir krizi geçiren alkollü şahıs camı çerçeveyi indirdi - Son Dakika


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