Beyoğlu'nda evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika

BEYOĞLU'nda, 30 yaşındaki genç, misafir olarak geldiği evde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Cinayetin şüphelisi olarak arkadaşı Yahya Ö. gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Palaska Sokak Numara 23'te bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, en üst kattan silah sesi duyan alt komşu olan kadın, daireyi kontrol etti. Dairede, 30 yaşındaki Mehmet Burak Okuducu'yu yere yığılmış halde, kanlar içinde gören kadın, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Burak Okuducu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemede Okuducu'nun, pompalı tüfek ile başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Okuducu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, Okuducu'yu öldürdükten sonra koşarak binadan ayrılan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Mehmet Burak Okuducu'nun öldürüldüğü eve misafir olarak geldiği ve evde arkadaşı Yahya Ö.'nun oturduğu belirledi. Ardından gerçekleştirilen operasyonda, cinayetin şüphelisi olarak arkadaşı Yahya Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yahya Ö.'nün Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

- İstanbul