İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı

12.09.2022 11:58
İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu'nda evlerde hırsızlık yapmak için keşfe çıktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda evlerde hırsızlık yapmak için keşif yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde sokaklarda 4 kadının apartmanlara girerek şüpheli tavırlar sergilediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA, GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE CERRAHİ MASKE TAKTILAR

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelileri, Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokakta hırsızlık amacıyla evlere girmek için keşif yaptıkları sırada yakaladı.

Tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ile cerrahi maske taktıkları belirtilen zanlıların üst aramasında evlere girmek için kullandıkları iddia edilen tornavida ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen M.Ç, P.Ç, Ç.B. ile Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika
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