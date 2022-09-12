İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı

Beyoğlu'nda evlerde hırsızlık yapmak için keşif yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde sokaklarda 4 kadının apartmanlara girerek şüpheli tavırlar sergilediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA, GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE CERRAHİ MASKE TAKTILAR
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelileri, Cihangir Mahallesi
'ndeki bir sokakta hırsızlık amacıyla evlere girmek için keşif yaptıkları sırada yakaladı.
Tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ile cerrahi maske taktıkları belirtilen zanlıların üst aramasında evlere girmek için kullandıkları iddia edilen tornavida ele geçirildi.
Benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen M.Ç, P.Ç, Ç.B. ile Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika
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