Beyoğlu 'nda evlerde hırsızlık yapmak için keşif yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde sokaklarda 4 kadının apartmanlara girerek şüpheli tavırlar sergilediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı - Son Dakika

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