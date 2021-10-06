Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Emekyemez Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında bir hanın girişinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN YERİNDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra yerde yanmış cansız insan bedeni buldu.

FECİ ŞEKİLDE YANARAK CAN VERMİŞ

55 yaşlarında erkeğe ait olan cansız bedenin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden, cenaze aracına alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GARİP BİR ABİMİZDİ"

Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;