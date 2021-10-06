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Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika

Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu

06.10.2021 12:11

Beyoğlu'nda bulunan bir hanın girişinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, olay yerinde cansız erkek bedeni bulundu. 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cansız bedenin feci şekilde yandığı belirtildi. Yangını duyup olay yerine gelen bir esnaf ise, "Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Emekyemez Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında bir hanın girişinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN YERİNDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdükten sonra yerde yanmış cansız insan bedeni buldu.

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

FECİ ŞEKİLDE YANARAK CAN VERMİŞ

55 yaşlarında erkeğe ait olan cansız bedenin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden, cenaze aracına alınarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti

"GARİP BİR ABİMİZDİ"

Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" dedi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bir kişi yanarak hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu

İstanbul, Beyoğlu, Yangın, Esnaf, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika


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