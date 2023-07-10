Beyoğlu'nda film gibi olay kamerada: Yardımsever esnaf, hırsıza televizyon çalarken yardım etti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda film gibi olay kamerada: Yardımsever esnaf, hırsıza televizyon çalarken yardım etti

10.07.2023 11:21

Beyoğlu'nda bir hırsız, çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Zorlanan hırsızın imdadına komşu esnafı yetişti ve birlikte televizyonu taşıdılar. Güvenlik kamerasına yansıyan komik görüntüler, adeta bir komedi filmi sahnesini andırıyor.

Beyoğlu'nda film gibi olay kamerada: Yardımsever esnaf, hırsıza televizyon çalarken yardım etti

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir binaya giren hırsız çaldığı televizyonu çarşafa sararak dışarı çıkardı. Hırsızın televizyonu taşırken zorlandığını gören komşu esnafı ise hırsıza yardım etti. O anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda bir hırsız, binaya girerek çaldığı televizyonu çarşafa sararak apartman dışına indirdi. Çarşafa sarılı televizyonu taşımakta zorlanan hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti. Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz halini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti. Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda film gibi olay kamerada: Yardımsever esnaf, hırsıza televizyon çalarken yardım etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda film gibi olay kamerada: Yardımsever esnaf, hırsıza televizyon çalarken yardım etti - Son Dakika
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