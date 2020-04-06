Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu - Son Dakika

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Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu
6 saat önce
Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu.
Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu. Düşmek üzere şekilde havada asılı kalan iskele vatandaşları korkuturken, iskele ekipler tarafından söküldü.
Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle Meşelik Sokak'taki Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu. Düşmek üzere şekilde havada asılı kalan iskeleyi gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için binanın iki tarafını çevirerek kapattı. Ardından ekipler, vinçle iskelenin olduğu alana çıkarak yamulan iskeleyi söktü.
(Sümer Avcı/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:50 Kaynak: İHA
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