Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü

02.07.2022 15:33

Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü Otomobilin üstüne düşen turist hayatını kaybetti Beyoğlu'nda Fransız turistin kaldığı otelin 8'inci katındaki odasının penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düştüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü

Otomobilin üstüne düşen turist hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Fransız turistin kaldığı otelin 8'inci katındaki odasının penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düştüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir süre önce İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (33), Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir otele yerleşti. Otelin 8'inci katındaki odayı tutan ve yalnız kaldığı öğrenilen Saidi, iddiaya göre öğle saatlerinde metrelerce yükseklikten park halindeki otomobilin üstüne düştü. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracın üstündeki turisti gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Turistin düştüğü anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Salim Saidi'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin adından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çevrede çalışma yaptı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Turistin üzerine düştüğü otel sahibinin aracı çalışmaların ardından kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DCC-HK-ÖK-Y)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü - Son Dakika

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