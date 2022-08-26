BEYOĞLU'NDA TARİHİ AĞA CAMİNİN KAPI TOKMAKLARI ÇALINDI

BEYOĞLU'nda Galata Sarayı ağalarından Hüseyin Ağa tarafından, 1596 yılında yaptırılan tarihi Ağa Cami'nin kapı tokmakları çalındı. Cami müezzini 4 bin TL değerinde olduğu belirtilen kapı tokmaklarının çalındığını farkedince, polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheli olaydan 3 gün sonra, aynı mahallede gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nun tarihi camilerinden 'Ağa Cami' olarak da bilinen Hüseyinağa Cami'nin iki kapı tokmağı 2 Temmuz gece saat 02.00'de çalındı. Galata Sarayı ağalarından 1596 yılında yaptırılan caminin, 4 bin TL değerindeki iki kapı tokmağının çalındığını fark eden müezzin, polise ihbarda bulundu. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerde şüpheli N.G.'nin camide birilerinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra, kapı tokmaklarını söktüğü görüldü.

Şüpheli N.G., olaydan 3 gün sonra polis ekipleri tarafından Hüseyinağa Mahallesi'nde görüldü. Polisi görünce kaçmaya başlayan N.G., kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak, gözaltına alındı. N.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü-------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi