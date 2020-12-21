DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

21.12.2020 12:41
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA-1Zeki GÜNAL / BEYOĞLU Talimhane'de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı.

BEYOĞLU'NDA GASP DEHŞETİ KAMERADA-1

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU Talimhane'de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------------Olay anı-Mağdurla röp-Detaylar

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2- - SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA 5 KATLI "KUMAR KAMPINA" BASKIN

- Fatih'te 3 gece 2 günlük kumar kampını polis bastı.Kumar kampına girebilmek için en az 10 bin liralık kumar oynamak şarttı.

Ersan SAN/İSTANBUL, - YURDUN çeşitli kentlerinden ve yurt dışından gelenler için Fatih'te kiralanan 5 katlı apartmanda sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gece, 2 gün kumar oynatılacağının belirlenmesi üzerine polis operasyon düzenledi. Baskında binayı kiralayan 2 kişi ile içerideki 20 kişi gözaltına alındı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmana, özellikle pandemi sürecinde Cuma günleri saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürdürülen sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çeşitli illerden çok sayıda kişinin kumar ve fuhuş için geldiği iddiaları üzerine savcılıktan alınan iznin ardından operasyon yaptı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri operasyonun saat 23.45'te başlamasını planlandı. DHA muhabirinin de izlediği operasyon için hazırlıklar devam ederken, binayı kiralayan 'Başkan' lakaplı Mehmet Ö. ile yanındaki bir kişinin saat 22.45'te binadan çıktı. Sivil polisler, bu kişileri takip etti. Mehmet Ö. ile yanındaki kişi, girdikleri pastane çıkışı takip edildiklerini anlayınca binadakileri telefon ile arayıp bilgi vermek isterken gözaltına alındı.

OPERASYON SAATİ ÖNE ALINDIBeklenmedik bu gelişme üzerine ekipler operasyonu 1 saat öne aldı. Asayiş Büro ekipleri kısa sürede operasyon düzenlenecek binanın çevresindeki binaların çatılarına çıkarak kaçmak isteyenlere karşı önlem aldı.Gözaltına alınan Mehmet Ö. ile yanındaki kişiyi alan polisler, binaya girdi. Apartmanda çok sayıda çelik kapı ve güvenlik kamerası olduğu görüldü. Ekipler ikinci katta çelik kapı ile karşılaşınca 'Başkan' lakaplı Mehmet Ö.'den kapıyı açmasını istedi. Bu kişinin yanında olmadığını öne sürdüğü anahtarı avucunun içerisinde sakladığı fark edildi. Anahtar ile açılan kapıdan giren polisleri güvenlik kameralarından görüp fark eden içeridekiler binanın çatısına çıkarak bitişikteki binalara kaçmak isterken kendilerini bekleyen polisler tarafından geldikleri yere geri gönderildi.

ÜST KAT KUMARHANE, ALT KATLAR FUHUŞ ODASIPolisler, Mehmet Ö. ile oğlu tarafından tümü ile kiralanan apartmanın üst katının kumarhane olarak kullanılmak üzere düzenlendiğini, 3'üncü katın restoran olarak hizmet verdiği, diğer katlardaki odaların ise gelenler için otel odası olarak düzenlendiği belirlendi. Bu binada kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi ile bu kişilerle para karşılığı ilişkiye girdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kadın olduğu tespit edildi.Hafta sonunda en az 10 bin TL kumar oynamaları şart koşulan kumarbazlar için düzenlenen binadaki odalarda gecelik konaklama ücretinin 300 TL olduğu, kadınlarla ilişkiye girilmesi halinde kişi başı gecelik 500 TL alındığı öne sürüldü. Binada yakalanan yabancı uyruklu 5 kadın ve 2 erkek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kişilere, Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamak suçundan 1225'er TL, İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan ise 3 bin 150'şer TL toplamda  ise 90 bin 125 TL para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

POLİSİN DAĞITTIĞI MASKELERLE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER Koronavirüs tehdidini tamamen göz ardı ettikleri belirlenen kumarbazların büyük bölümünün maskesiz olduğunu belirleyen polis maske dağıttı. Kumar oynadıkları tespit edilenlere Kabahatler Kanunu ile Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçlarından tutanak düzenlendi. Ayrıca maskesiz olanlar için de tutanak hazırlandı.  Bir odaya giren ekipler içeride iki kadın ile iki erkek bulunduğunu belirlerken, bir başka odada içeride bir erkek ile beraber olduğu belirlenen kadının ağladığı görüldü.  Polis, kumar oynanan iskambil, okey takımlarına ve güvenlik kameraları ve kayıt cihazına el koydu bazı kadınlarında perdenin arkasında saklanması dikkat çekti.

OĞLU KRUPİYER, GARSON, EŞİ AŞÇI

Fuhuş yaptırmak ve kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamakla suçlanan Mehmet Ö. ve krupiyer, garson olarak çalıştırdığı oğlu Turgay Ö., işlemlerinin ardından serbest kaldı. Binada kalanlara yemekleri ve temizlik işlerini Mehmet Ö.'nün eşinin yaptığı, 3'üncü katın yemekhane olarak kullanıldığı kaydedildi. Polis tarafından binadan çıkarılan kişilerin görüntülenmemek için polis tarafından dağıtılan maskeleri ile yüzlerini kapattı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Talimhane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


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