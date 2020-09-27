Beyoğlu'nda gasp iddiası - Son Dakika

Beyoğlu'nda Fas uyruklu bir aileyi gasbederek 2 bin dolarını aldıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Galata Kulesi yakınlarında 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan Faslı ailenin bebek arabasına bir otomobil çarptı.

Kazanın ardından sürücüyle tartışan çift, otomobilin içerisindeki diğer kişilerin de inmesiyle darp edilmeye başlandı. Zanlılar, bu sırada ailenin çantasındaki 2 bin doları alarak otomobille kaçtı.

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.