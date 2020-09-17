BEYOĞLU'NDA GASPÇILAR NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI, AMERİKALI AİLE KARŞILIK VERDİ, ŞÜPHELİLER KAÇTI. - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA GASPÇILAR NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI, AMERİKALI AİLE KARŞILIK VERDİ, ŞÜPHELİLER KAÇTI.

BEYOĞLU'nda Rus asıllı Amerikalı aile, gaspçıların hedefi oldu.

BEYOĞLU'nda Rus asıllı Amerikalı aile, gaspçıların hedefi oldu. Bir kızları olan çiftin, rehber ve minibüs şoförüyle birlikte kendilerine karşılık vermesiyle şaşkına dönen gaspçılar, bir şey çalamadan ve yere düşürdükleri telefonu da bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rehber eşliğinde 18 yaşındaki kızlarıyla Dolmabahçe Sarayı'dan çıkan Rus asıllı Amerikalı çift, yolun karşısındaki kiralık özel minibüse binmek istedikleri sırada, arkadan gelen iki kişi, ailenin çanta ve cüzdanlarını çalmak için harekete geçti. Şüphelilerin misafirlerini gasp etmeye çalıştığını gören turist rehberi İlariya Acar ve özel minibüs şoförü olaya müdahale etti. Şüphelilerle rehber ve minibüs şoförü arasında çıkan arbedeye turist aile de dahil oldu. O arbede sırasında şüphelilerden biri telefonu yere düşürdü. Başarılı olamayacaklarını anlayan şüpheliler, rehber ve minibüs şoförünün elinden kurtularak yere düşen telefonlarını da geride bırakıp az ileride kendilerini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Yaşadıkları paniği atlatan, turist rehberi polisi arayarak yardım istedi.

AMERİKALI HANIMEFENDİ, ŞÜPHELİNİN ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTI

Eşinin gasp edilmeye çalışıldığını gören Amerikalı kadının minibüsten inerek şüpheliye müdahale ettiğini belirten rehber İlariya Acar, Biz yaya olarak karşıya geçtik. Beyaz bir araba durdu, içinden kadın, adam ve iki çocuk indi. Biz araca binerken içlerinde erkek olan kişi grubumdaki beyefendinin üzerine doğru yürüdü ve ceplerini yoklamaya başladı. Arabaya binen hanımefendi, eşinin soyulduğunu anlayınca araçtan inerek şüpheliye müdahale etti. Şüphelinin elini tutan hanımefendi bağırarak yardım istedi. Bunlar kaçmak istedi ancak tutmaya çalıştık. Üstündeki kıyafetler yırtıldı, telefonu düşürdüler. Yere düşen telefonlarını aldık sonra arabaya binip kaçtılar. Ancak hiçbir şey alamadılar. Biz araç kaçarken fotoğrafını da çektik ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin kaçmaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran İlariya Acar, Burası İstanbul'un göbeği. Böyle bir olayın burada yaşanması çok üzücü. Buradaki Dolmabahçe Sarayımız bizim gözbebeğimiz. Tam turizmin göbeğinde böyle bir olayın yaşanmaması lazım. Çok korktular, çığlık çığlığa kaldılar ama çok şükür ki kurtulduk ellerinden. Kaçmamaları için uğraştık hatta arabanın kapısından bile asıldık ancak kaçtılar. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadık diye konuştu.

Şüphelilerden birinin düşürdükleri telefon ve kaçtıkları otomobilin plaka bilgisi olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi. Ardından Amerikalı aile, uçaklarına yetişmek üzere özel araçlarıyla havalimanına doğru yola çıktı.

BEYOĞLU'NDA GASPÇILAR NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI, AMERİKALI AİLE KARŞILIK VERDİ, ŞÜPHELİLER KAÇTI.

Cep Telefonu, Minibüs, turist, Rus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA GASPÇILAR NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI, AMERİKALI AİLE KARŞILIK VERDİ, ŞÜPHELİLER KAÇTI. - Son Dakika

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